412 BMX race results
412 BMX Race results
SINGLE POINT RACE
3 Balance Bike Total Riders = 2 Groups = 1
1 BLAZE DYRDAHL, MOORHEAD, MN
2 GRAHAM ECKHOFF, DETROIT LAKES, MN
10 Cruiser Total Riders = 3 Groups = 1
1 HAYDEN LEISETH, ADVENTURE, MOORHEAD, MN
2 AIDEN SCHIZZANO, SKI & BIKE SHOP, GRAND FORKS, ND
3 ISAAC "MACHO MAN" LEISETH, ADVENTURE, MOORHEAD, MN
5 & Under Novice Total Riders = 3 Groups = 1
1 MILES MOEN, DETROIT LAKES, MN
2 BENNETT ECKHOFF, DETROIT LAKES, MN
3 NICHOLAS KRABBE, M.A.D RACING, DETROIT LAKES, MN
7 Novice Total Riders = 4 Groups = 1
1 RYDER SCHMITZ, DETROIT MOUNTAIN, DETROIT LAKES, MN
2 TYSON ECKHOFF, DETROIT LAKES, MN
3 JORDAN NELSON, PERHAM, MN
9 Novice Total Riders = 3 Groups = 1
1 GABE LEFF, DETROIT LAKES, MN
2 DILLON BARKER, NORTHWESTERN MUTUAL, DETROIT LAKES, MN
3 GAVIN ORTIZ, DETROIT LAKES, MN
9 Intermediate Total Riders = 4 Groups = 1
1 WILL CYMBALUK, DETROIT LAKES, MN
2 AIDEN SCHIZZANO, SKI & BIKE SHOP, GRAND FORKS, ND
3 HUNTER NELSON, PERHAM, MN
11 Intermediate Total Riders = 3 Groups = 1
1 KASEY CONLEY, NO WEAR/MAD RACING, FISHER, MN
2 JOSEPH FINGALSON, FINGALSON HEATING & COOLING, WAUBUN, MN
3 LANCE MAYFIELD, FRAZEE, MN
12 Intermediate Total Riders = 3 Groups = 1
1 HAYDEN LEISETH, ADVENTURE, MOORHEAD, MN
2 KADIN BAHLS, VERGAS, MN
3 NORA "SPEEDY" CONLEY, MAD RACING, FISHER, MN
14 Intermediate Total Riders = 4 Groups = 1
1 KEATON FAYETTE, MAD RACING, GRAND FORKS, ND
2 JACOB "POWERSTROKE" EHNERT, M.A.D. RACING, CALLAWAY, MN
3 KATELYNN KOVARIK, MAD RACING, FISHER, MN
41-45 Intermediate Total Riders = 3 Groups = 1
1 THOMAS "TWITCH" KRABBE, MAD RACING, DETROIT LAKES, MN
2 ZACH WOLFE, CALLAWAY, MN
3 SCOTT CONLEY, FISHER, MN