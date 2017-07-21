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    412 BMX race results

    By Robert Williams Today at 11:10 a.m.

    412 BMX Race results

    SINGLE POINT RACE                                                                                           

    3 Balance Bike    Total Riders = 2    Groups = 1

    1 BLAZE DYRDAHL, MOORHEAD, MN                              

    2 GRAHAM ECKHOFF, DETROIT LAKES, MN                        

    10 Cruiser    Total Riders = 3    Groups = 1

    1 HAYDEN LEISETH, ADVENTURE, MOORHEAD, MN                  

    2 AIDEN SCHIZZANO, SKI & BIKE SHOP, GRAND FORKS, ND        

    3 ISAAC "MACHO MAN" LEISETH, ADVENTURE, MOORHEAD, MN       

    5 & Under Novice    Total Riders = 3    Groups = 1

    1 MILES MOEN, DETROIT LAKES, MN                            

    2 BENNETT ECKHOFF, DETROIT LAKES, MN                       

    3 NICHOLAS KRABBE, M.A.D RACING, DETROIT LAKES, MN         

    7 Novice    Total Riders = 4    Groups = 1                                                                   

    1 RYDER SCHMITZ, DETROIT MOUNTAIN, DETROIT LAKES, MN       

    2 TYSON ECKHOFF, DETROIT LAKES, MN                         

    3 JORDAN NELSON, PERHAM, MN                                

    9 Novice    Total Riders = 3    Groups = 1                                                                   

    1 GABE LEFF, DETROIT LAKES, MN                             

    2 DILLON BARKER, NORTHWESTERN MUTUAL, DETROIT LAKES, MN    

    3 GAVIN ORTIZ, DETROIT LAKES, MN                           

    9 Intermediate    Total Riders = 4    Groups = 1                                                             

    1 WILL CYMBALUK, DETROIT LAKES, MN                         

    2 AIDEN SCHIZZANO, SKI & BIKE SHOP, GRAND FORKS, ND        

    3 HUNTER NELSON, PERHAM, MN                                

    11 Intermediate    Total Riders = 3    Groups = 1                                                            

    1 KASEY CONLEY, NO WEAR/MAD RACING, FISHER, MN             

    2 JOSEPH FINGALSON, FINGALSON HEATING & COOLING, WAUBUN, MN

    3 LANCE MAYFIELD, FRAZEE, MN                               

    12 Intermediate    Total Riders = 3    Groups = 1                                                            

    1 HAYDEN LEISETH, ADVENTURE, MOORHEAD, MN                  

    2 KADIN BAHLS, VERGAS, MN                                  

    3 NORA "SPEEDY" CONLEY, MAD RACING, FISHER, MN             

    14 Intermediate    Total Riders = 4    Groups = 1                                                            

    1 KEATON FAYETTE, MAD RACING, GRAND FORKS, ND              

    2 JACOB "POWERSTROKE" EHNERT, M.A.D. RACING, CALLAWAY, MN  

    3 KATELYNN KOVARIK, MAD RACING, FISHER, MN                 

    41-45 Intermediate    Total Riders = 3    Groups = 1                                                         

    1 THOMAS "TWITCH" KRABBE, MAD RACING, DETROIT LAKES, MN    

    2 ZACH WOLFE, CALLAWAY, MN                                 

    3 SCOTT CONLEY, FISHER, MN                                 

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    Robert Williams

    Sports Editor at the Detroit Lakes Tribune. Williams worked prior as the Sports Editor in Perham for the Focus, a Forum Communications newspaper, from 2010-14. 

    RWilliams@dlnewspapers.com
    (218) 844-1442
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