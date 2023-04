Becker County WARRANTS FOR PUBLICATION W

Becker County WARRANTS FOR PUBLICATION Warrants Approved On 02/21/2023 For Payment 02/24/2023 Vendor Name Amount Vendor Name Amount ADVANCED CORRECTIONAL HEALTHCARE, INC. 27,833.25 MCGOUGH CONSTRUCTION CO., LLC 407,690.00 APEX EQUIPMENT, LLC 383,435.00 Menahga Concrete Products, Inc 3,012.00 BECKER CO AUDITOR-TREASURER 5,000.00 Midstates Equipment & Supply 35,330.76 BM TRANSPORT, INC. 6,738.60 MINNESOTA DEPT OF CORRECTIONS 8,449.31 CIVICPLUS LLC 8,211.00 NELSON INTERNATIONAL 8,242.48 COMMUNITY COOPERATIVE 3,877.54 NORTHWOODS TRAIL REAPERS SNOWMOBILE 5,269.38 COMPASS MINERALS AMERICA 46,242.07 OTTER TAIL COUNTY SHERIFF 2,250.00 DAVID GERAY TRUCKING, LLC 2,570.50 PRAIRIE LAKES MUNICIPAL SOLID WASTE AUTH 136,530.00 DODD/TIMOTHY 3,000.00 PROJECTS UNLIMITED 2,548.00 EVCO PETROLEUM PRODUCTS INC 6,023.10 PROWEST & ASSOCIATES, INC. 4,000.00 FARGO CITY 6,678.96 RATWIK, ROSZAK & MALONEY, P.A. 7,213.27 FELDT PLUMBING LLP 3,290.00 REEDSBURG HARDWARE 2,597.48 G & R CONTROLS, INC. 4,782.25 TOSHIBA FINANCIAL SERVICES 3,124.67 HAUGEN/JOSHUA ERWIN 2,600.00 TRITECH SOFTWARE SYSTEMS 70,777.41 HENDRICKS ROAD MAINTENANCE 7,510.50 ULTRA SNOWMOBILE ASSOCIATION 2,300.00 KITZMANN/STUART 2,350.00 VERIZON WIRELESS 4,273.63 LIBERTY TIRE SERVICES LLC 5,446.63 WALKER/ELIZABETH ANN 2,600.00 LOCK N CLIMB, LLC 2,163.78 WIDSETH SMITH NOLTING & ASSOC., INC 3,085.42 MARCO TECHNOLOGIES LLC 20,463.10 100 Payments less than $2,000 47,134.47 (April 5, 2023) 210578 Final Total: 1,304,644.56