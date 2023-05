Becker County WARRANTS FOR PUBLICATION W

Becker County WARRANTS FOR PUBLICATION Warrants Approved On 05/02/2023 For Payment 05/05/2023 Vendor Name Amount Vendor Name Amount ABC WIRE SALES CO. 2,934.68 HENDRICKS ROAD MAINTENANCE 9,678.52 APEX EQUIPMENT, LLC 66,420.00 HERNESS CONSTRUCTION CO, LLC 14,350.00 ARVIG 4,360.00 HIGH POINT NETWORKS 3,984.00 BECKER CO AUDITOR-TREASURER 12,354.17 HUBBARD CO SOLID WASTE MANAGEMENT 5,540.20 BM TRANSPORT, INC 16,126.14 LAKE AGASSIZ REGIONAL LIBRARY 103,823.75 Boit Excavating 3,150.00 M-R SIGN CO INC 23,792.19 BRISTLIN CONSTRUCTION, INC 50,411.75 PEMBERTON LAW, P.L.L.P 6,947.42 BROCK WHITE COMPANY 2,851.44 PERHAM STEEL & WELDING 8,072.00 CITY OF FARGO 17,442.00 PROJECTS UNLIMITED 2,211.14 CLARK EQUIPMENT CO 52,431.71 SANFORD HEALTH 2,787.57 CLAY COUNTY HHW PROGRAM 15,498.34 SATELLITE TRACKING OF PEOPLE LLC 3,289.86 CliftonLarsonAllen LLP 11,820.38 SEABERG OIL CO., INC 2,739.30 COMPASS MINERALS AMERICA 42,624.57 SUMMIT FOOD SERVICE MANAGEMENT LLC 8,847.92 CUSHMAN MOTOR COMPANY 44,964.80 SWIERS/ JESSE & RHONDA 2,325.00 DAVID GERAY TRUCKING, LLC 6,968.90 TEAM LABORATORY CHEMICAL, LLC 3,491.40 ESRI 12,423.00 TOSHIBA FINANCIAL SERVICES 3,110.01 ESSENTIA HEALTH 2,503.47 VERIZON WIRELESS 4,401.28 FELDT PLUMBING LLP 3,367.50 ZIEGLER INC 2,718.82 HEIN-KOLO, PSYD, LP/NANCY 4,000.00 100 Payments less than $2,000 41,815.92 Final Total: 626,579.15 (May 6, 2023) 221578