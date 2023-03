Notice of Expiration

State of Minnesota ) County of Becker ) To all persons having an interest in lands described in this notice: You are notified that the parcels of land described in this notice and located in the County of Becker, State of Minnesota, are subject to forfeiture to the State of Minnesota because of nonpayment of delinquent property taxes, special assessments, penalties, interest, and costs levied on those parcels. The time for redemption from forfeiture expires if redemption is not made by the later of: (1) 60 days after service of the notice on all persons having an interest in the lands of record at the office of the County Recorder. (2) By the second Monday in May. The redemption must be made in the County Auditor-Treasurer Office. The following information is listed below: The names of the property owners, taxpayers, and interested parties who have filed their addresses under M.S. 276.041; the addresses of the above parties at the election of the County Auditor-Treasurer, the legal description, property identification number and the amount necessary to redeem the property as of the date listed below. Dated: March 17, 2023 2019 JOHN GIRARD 14454 CO HWY 14 LAKE PARK, MN 56554 01.0097.000 Section 26 Township 141 Range 043 10 RDS N&S BY 16 RDS E&W IN SE COR OF SW1\4 $2,945.25 RICHARD WHITING 220 W LAKE DR DETROIT LAKES, MN 56501 02.0087.001 Section 14 Township 139 Range 042 PT W1/2 OF SE1/4 BEG 3598.79' SE OF SW COR NW1/4 TH SE AL HWY 284.61' SW 451.14' W 284' & NE 551.94' TO BEG $10,516.8 8 DAVID B BUTZE 21686 BLACK BEAUTY LN DETROIT LAKES, MN 56501 08.0031.000 Section 03 Township 139 Range 041 2.10 ACRE OF LOT 3 & LOT 5 LESS 2.55 ACRES & PLAT $2,342.99 BEATRICE TESSMAN C/O BECKER CO AUD/TREAS 915 LAKE AVE DETROIT LAKES, MN 56501 08.0586.000 Section 33 Township 139 Range 041 PT GOVT LOT 7: BEG NW COR SEC 33 TH S 300' & SELY 233' TO POB; TH SLY 400' TO WATERS EDGE ST CLAIR LK, TH SLY, ELY & NLY AL LK TO A POINT SW OF POB, TH NELY 500' TO POB $539.78 BRUCE SANSBURN 25561 BRANDY LAKE RD DETROIT LAKES, MN 56501 08.0707.000 Section 21 Township 139 Range 041 LOT 2 & 1/31 INTEREST IN OUTLOTS A & B BRANDY LAKE ESTATES Block 004 $1,812.25 KAREN LHOTKA 29334 SCHRAM RD DETROIT LAKES, MN 56501 10.0298.003 SECTION 18 TOWNSHIP 136 RANGE 40 PT SE1/4 COMM W QTR COR SEC 18, E 2632.95', S 31.04', E 550.68' TO POB; S 237.34', W 550.68', S 698.98', NE 93.04', S 133.94', ELY 355.65', SELY 245.66', N 153.07', SELY 546.52', NELY 686.71', N 1320.07', W 904.05', S 310.04', W 439.46' TO POB. TRACT B. $9,774.63 TIMOTHY RAY ERB 33581 PEACE RIVER RANCH RD DETROIT LAKES, MN 56501 INTERESTED PARTIES: JAMES R ERB & VERDA E ERB 308 WOODCREST BLVD DETROIT LAKES, MN 56501 31.0174.001 Section 35 Township 139 Range 040 PT SW1/4 NE1/4: COMM CTR SEC 35, N 1008.35', E 1202', S 997.97' TO S LN SW1/4 NE1/4, S AL S LN TO POB. $7,230.64 CHARLES & GEORGEEN JAGER 23681 JAGER RD ROCHERT, MN 56578 15.0348.001 Section 25 Township 140 Range 039 PT LOT 2 BEG 660 FT S OF NE COR TH W 430 FT S 230 FT E 230 FT TO LK NE AL LK TO E LN LOT 2 & N 48 FT TO BEG $429.04 DWIGHT BECKETT 31955 ROCK RICE RD ROCHERT, MN 56578 16.0099.002 Section 16 Township 140 Range 040 WLY 600' OF ELY 1220' OF NLY 365' OF SE1/4 OF SE1/4 $1,499.48 KENNETH R OTTE JR 25218 BROADWAY AVE DETROIT LAKES, MN 56501 INTERESTED PARTIES: DITECH FINANCIAL LLC 2100 ALT 19 NORTH PALM HARBOR, FL 34683 MARK BROSIUS & DENISE BROSIUS 1226 4 TH AVE NW EAST GRAND FORKS, MN 56721 16.0125.000 Section 18 Township 140 Range 040 PT SE1/4 SE1/4, PT NE1/4 SE1/4 COMM SE COR, W 708.82', N 660' TO POB; N 1218.33', E AL RD 668.01', S 1320.19', W 660' TO POB. TRACTS B & C. $1,781.60 CODY R HOVDE 315 COUNTY HWY 11 AUDUBON, MN 56511 17.0202.000 Section 18 Township 138 Range 042 PT GOVT LOTS 4 & 5 LYING SLY & SELY OF LOTS 19-21 BIRCHWOOD LN; & N 9.9 RODS OF S1/2 SE1/4 EX .59 AC & 5.50 AC; & PT GOVT LOT 5: BEG $2,768.74 INTERESTED PARTIES: FREEDOM COMMUNITY CU 2940 N UNIVERSITY DR FARGO, MN 58102 ROBERT HOVDE 13248 E BIG CORMORANT RD AUDUBON, MN 56511 338.33' E & 129.61' S OF SW COR LOT 23 BIRCHWOOD LN TH S 14', E 102.94', S 26', TH E 233.84', TH N 40', TH E 336.94' TO POB CODY R HOVDE 315 COUNTY HWY 11 AUDUBON, MN 56511 INTERESTED PARTIES: FREEDOM COMMUNITY CU 2940 N UNIVERSITY DR FARGO, MN 58102 ROBERT HOVDE 13248 E BIG CORMORANT RD AUDUBON, MN 56511 17.0503.000 Section 18 Township 138 Range 042 LOT 21 & PT LOT 22 BEG AT SE COR TH NW 240' SE 220' TO RD & E AL RD 80' TO BEG BIRCHWOOD LANE $3,422.71 DWAIN DEWITT 10135 BUCKSMILL DR DETROIT LAKES, MN 56501 INTERESTED PARTY: GLORIA FOLSTER 1035 ROOSEVELT AVE #421 DETROIT LAKES, MN 56501 19.0610.000 Section 31 Township 138 Range 041 PT SW1/4 SE1/4 & PT GOVT LOT 5 COMM SELY COR LOT 6 BLK 1 MILL LK EST TH W 904.53' TO SWLY COR LOT 6, CONT W 118.83' AL SLY LN MILL RD, TH NW 39.89', TH W AL RD 454.94' TO POB; TH W 358.01' TO CTR LN EXIST PUB RD, TH SE 378.58', TH NE 419.36', TH SE 170', TH SW 747.77', TH E 156.73' AL S LN SEC 31, TH NWLY 806.59', TH NW 488.2' TO POB. AKA 5.01 AC $763.86 JAMES & JANE A CLAREY 27016 125 TH ST DETROIT LAKES, MN 56501 INTERESTED PARTIES: LEE WELL DRILLING INC 102 DAKOTA AVE HOFFMAN, MN 56339 19.0743.000 Section 23 Township 138 Range 041 LOT 14; OUTLOT C LESS PT: BEG SW COR TH N 79.77', NE 33.90', SELY AL RD 66.61', SW 86.18' TO POB ABBEY LAKE ESTATES Block 002 $950.72 DAVID & PAMELA MORTENSON 32962 PINE ST LOT 31 DETROIT LAKES, MN 56501 20.0355.005 Section 23 Township 142 Range 040 PT NW1/4 SW1/4 & PT GOVT LOT 8 COMM NW COR NW1/4 SW1/4, S 669.32' TO POB; E 2077' TO JACK HAW LK, S AL LK 497.58', W 2106', N 491.42' TO POB. AKA S 167.33' OF N 836.65' OF GOVT LOT 8 & NW1/4 SW1/4 TRACT 5 $1,073.90 RICHARD WHITING 220 W LAKE DR DETROIT LAKES, MN 56501 20.0373.000 Section 26 Township 142 Range 040 LOT 5 $954.73 RICHARD WHITING 220 W LAKE DR DETROIT LAKES, MN 56501 20.0458.000 Section 35 Township 142 Range 040 PT NW1/4 NW1/4, PT GOVT LOT 1: BEG NW COR SEC 35, S 1323.22', E 2058.96', N 150', E 275' TO STRAW LK, N AL LK TO S LN LOT 1 FITCHS BCH, WLY 224.6', N 79.93', WLY 262.58', NLY 889.34', W 236.35', N 66.01', W 1333.42' TO POB. PT GOVT LOT 1: COMM NW COR GOVT LOT 1, E 280.01' TO POB; SLY 141.36' TO W COR LOT 9 FITCHS BCH, E 335.96' TO STRAW LK, N AL LK TO N LN GOVT LOT 1, W 344.06' TO POB. $18,010.4 6 TINA MOLACEK 27100 COUNTY RD 132 DETROIT LAKES, MN 56501 24.0012.000 Section 02 Township 140 Range 041 S1/2 OF SW1/4 OF SW1/4 $4,951.65 DAVID E SPANGLER 2006 LAKEAIRES BLVD WHITE BEAR LAKE, MN 55110 26.0085.001 Section 13 Township 138 Range 036 E1/2 SE1/4 SW 1/4 $548.60 NATHAN D PETERSON 30045 145 TH ST NW PRINCETON, MN 55371 INTERESTED PARTIES: CHAD PETERSON 8348 155 TH LN NW RAMSEY, MN 55303 NORMAN W PETERSON & THERESA A PETERSON 742 6 TH LN NW MENAHGA, MN 56464 26.0138.000 Section 22 Township 138 Range 036 S1/2 NE1/4, N 715' OF E 420'OF SW1/4, N 715' SE1/4 $391.51 ROBERT J SHIMEK 33748 MARY YELLOWHEAD RD OGEMA, MN 56569 INTERESTED PARTIES: JAMES SHIMEK & MARY JANE SHIMEK 33740 MARY YELLOWHEAD RD OGEMA, MN 56569 32.0128.000 Section 13 Township 141 Range 040 S 10 AC OF NE1/4 OF NE1/4 & SE1/4 OF NE1/4 STATE DEED 7311 10-17-1938 $2,083.52 VICKI BELLANGER ET AL 37031 CO HWY 21 36.0250.001 Section 14 Township 142 Range 041 EPISCOPAL CHURCH ADDN Lot 2 $2,174.52 WAUBUN, MN 56589 INTERESTED PARTIES: LOWELL BELLANGER & MARGIE BELLANGER & MICHAEL BELLANGER 37031 CO HWY 21 WAUBUN, MN 56589 VICKI BELLANGER ET AL 37031 CO HWY 21 WAUBUN, MN 56589 INTERESTED PARTIES: MARGIE BELLANGER & MICHAEL BELLANGER & PATTI DEGROAT 37031 CO HWY 21 WAUBUN, MN 56589 36.0250.005 Section 14 Township 142 Range 041 LOT 5 EPISCOPAL CHURCH ADDN $653.75 KIRBY E POLING C/O KELLY STARINCHK 2007 SHERWOOD HALL LN ALEXANDRIA, VA 22306 36.0308.001 Section 23 Township 142 Range 041 LOT 5 TOWNSITE WHITE EARTH Block 007 $278.15 DAVIS VERNON 17902 510 TH AVE OSAGE, MN 56570 INTERESTED PARTY: CENTRAL MN CREDIT UNION 1140 ELM STREET E ST. JOSEPH, MN 56374 37.0107.001 Section 27 Township 139 Range 037 PT NE1/4 NE1/4: BEG NE COR, S 660', W 330', N 660', E 330' TO POB. (SEE ALSO 37.0101.001- SEC 26-ADJ PARCELS) $3,146.52 SHIRLEY G TAYLOR 52348 285 TH ST DEER CREEK, MN 56527 INTERESTED PARTY: RANDY FOWLER 52348 285 TH ST DEER CREEK, MN 56527 37.0123.001 Section 31 Township 139 Range 037 NE1/4 OF NE1/4 LESS E 594' OF N 220' AKA 3 ACRES $200.84 SCOTT LEMBKE 27290 LITTLE FLOYD LAKE RD DETROIT LAKES, MN 56501 INTERESTED PARTY: MIDWEST BANK 613 HWY 10 E DETROIT LAKES, MN 56501 49.2034.000 O T OF DETROIT LAKES Block 049 LOT 14 EX N 10' REF: E 49.7088.850 IN 2008 STATE DEED 0203965 REC DOC #566011 $1,556.12 TARA L HART 111 E OAK AVE FRAZEE, MN 56544 INTERESTED PARTY: DARCUS A ARNOLD 502 S LAKE ST FRAZEE, MN 56544 50.0269.000 JOHN NEUNER 1 ADD FC Block 002 LOTS 10 & 11 $6,141.81 TARA L HART 111 E OAK AVE FRAZEE, MN 56544 INTERESTED PARTIES: DARCUS A ARNOLD & EARNEST V ARNOLD 502 S LAKE ST FRAZEE, MN 56544 UNITED COMMUNITY BANK 155 2 ND ST SW PERHAM, MN 56573 50.0288.000 JOHN NEUNER 2 ADD FC Block 003 LOTS 8 & 9 $7,004.93 TERRY J BLEICHNER 448 3 RD ST NE PERHAM, MN 56573 50.0321.000 O T OF FRAZEE Block 004 LOTS 2 AND 3 $2,450.28 LAVONNE SCHULTZ PO BOX 124 FRAZEE, MN 56544 INTERESTED PARTY: MN DHS; SPECIAL REC UNIT PO BOX 64995 ST. PAUL, MN 55164 50.0426.000 O T OF FRAZEE Block 021 LOT 1 $1,587.00 FLAGSHIP LLC 340 SUNSET LN LAKE PARK, MN 56554 INTERESTED PARTY: 51.0340.000 Section 03 Township 139 Range 043 LOT 1 BLK 4 SUNSET ADDITION TO CITY OF LP $7,218.89 ERNEST C ANDERSON 28741 CO HWY 26 DETROIT LAKES, MN 56501 The above figures are the amounts due and payable through 3/31/23. Failure to redeem the lands prior to the expiration of redemption will result in the loss of the land and forfeiture to the State of Minnesota. Certified mail, publishing and sheriff fees are in addition to the amount listed. Inquiries as to these proceedings can be made to the County Auditor-Treasurer for Becker County, whose address is set forth below. Witness my hand and official seal this 24 th day of March, 2023. _____________________________ Mary E. Hendrickson Becker County Auditor-Treasurer 915 Lake Avenue Detroit Lakes MN 56501-3403 Telephone: (218) 846-7311 Official Seal